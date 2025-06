Alstom: fournit 36 trains à la London Northwestern Railway information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la mise en service de 36 nouveaux trains de la gamme Class 730/2 pour London Northwestern Railway au Royaume-Uni.



Conçus et fabriqués à l'usine d'Alstom à Derby, ces trains à cinq voitures offrent une capacité accrue de 20 % sur les liaisons au départ et à destination de la gare de Londres Euston.



Les nouveaux trains, dotés de passages ouverts, de prises de recharge à chaque siège et d'une climatisation intelligente, visent à améliorer l'expérience des passagers. Le premier service commercial a été lancé le 9 juin 2025 entre Londres Euston et Northampton.



Le déploiement se poursuivra sur la ligne Trent Valley d'ici la fin de l'anné et le déploiement complet est prévu d'ici fin 2026.



Ce projet représente un élément clé de l'investissement de 1 milliard de livres sterling de London Northwestern Railway dans son réseau.





