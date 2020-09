Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom fournira des infrastructures sur le tronçon roumain du corridor ferroviaire Rhin-Danube Reuters • 23/09/2020 à 11:34









23 septembre (Reuters) - ALSTOM SA ALSO.PA : * VA FOURNIR DES INFRASTRUCTURES DE CONTRÔLE DES TRAINS NUMÉRIQUE, DE GESTION DU TRAFIC ET D'ÉLECTRIFICATION POUR LE CORRIDOR FERROVIAIRE RHIN-DANUBE * ENVELOPPE DU PROJET ALSTOM : 70 MILLIONS D'EUROS * TRAVAILLE SUR 75% DES 450 KM ACTUELLEMENT EN RÉHABILITATION SUR LE TRONÇON ROUMAIN DU CORRIDOR FERROVIAIRE EUROPÉEN * TEMPS DE TRAJET RÉDUIT À UNE HEURE SUR LE TRONÇON SIGHISOARA-BRASOV GRÂCE À UNE INFRASTRUCTURE MODERNISÉE Texte original : https://bit.ly/3iVN1MV Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris 0.00%