Alstom fournira à NJ TRANSIT 200 voitures à deux niveaux supplémentaires et 12 locomotives, dans l’Etat du New Jersey aux Etats-Unis
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 18:01

Alstom SA ALSO.PA :

* ALSTOM FOURNIRA À NJ TRANSIT 200 VOITURES À DEUX NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES ET 12 LOCOMOTIVES POUR MODERNISER SA FLOTTE, DANS L'ETAT DU NEW JERSEY AUX ETATS-UNIS

* L'ACHAT DE NOUVEAU MATÉRIEL ROULANT EST ÉVALUÉ À 1 MILLIARD D'EUROS (1,1 MILLIARD DE DOLLARS)

* CETTE NOUVELLE COMMANDE PORTE LE NOMBRE TOTAL DE VÉHICULES MULTILEVEL III ACHETÉS PAR L'AGENCE DE TRANSPORT À 374

* LES VOITURES MULTILEVEL III REMPLACERONT LES VOITURES À UN NIVEAU ÂGÉES DE 40 ANS PAR UN MODÈLE POUVANT PARCOURIR ENTRE 10 ET 20 FOIS PLUS DE DISTANCE ENTRE LES RÉPARATIONS CRITIQUES

* LES NOUVELLES VOITURES AUGMENTERONT ÉGALEMENT LA CAPACITÉ DE PLUS DE 12%

Texte original nGNEb1mH8k Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

