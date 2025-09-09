Alstom fournira à NJ TRANSIT 200 voitures à deux niveaux supplémentaires et 12 locomotives, dans l’Etat du New Jersey aux Etats-Unis

Alstom SA ALSO.PA :
* ALSTOM FOURNIRA À NJ TRANSIT 200 VOITURES À DEUX NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES ET 12 LOCOMOTIVES POUR MODERNISER SA FLOTTE, DANS L'ETAT DU NEW JERSEY AUX ETATS-UNIS
* L'ACHAT DE NOUVEAU MATÉRIEL ROULANT EST ÉVALUÉ À 1 MILLIARD D'EUROS (1,1 MILLIARD DE DOLLARS)
* CETTE NOUVELLE COMMANDE PORTE LE NOMBRE TOTAL DE VÉHICULES MULTILEVEL III ACHETÉS PAR L'AGENCE DE TRANSPORT À 374
* LES VOITURES MULTILEVEL III REMPLACERONT LES VOITURES À UN NIVEAU ÂGÉES DE 40 ANS PAR UN MODÈLE POUVANT PARCOURIR ENTRE 10 ET 20 FOIS PLUS DE DISTANCE ENTRE LES RÉPARATIONS CRITIQUES
* LES NOUVELLES VOITURES AUGMENTERONT ÉGALEMENT LA CAPACITÉ DE PLUS DE 12%
