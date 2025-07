Alstom: finalise le premier chaudron du métro ligne 7 de Santiago information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 18:23









(Zonebourse.com) - Alstom annonce que le premier chaudron du métro destiné à la ligne 7 de Santiago du Chili a été achevé sur son site de Taubaté, au Brésil.



Au total, 37 rames Metropolis de cinq voitures seront assemblées et maintenues pendant 20 ans dans le cadre d'un contrat incluant également la signalisation CBTC et un système de maintenance prédictive.



Denis Girault, directeur général d'Alstom Chili, souligne que ces trains ' amélioreront la qualité de la mobilité au Chili '. Fabriqués en acier inoxydable pour plus de durabilité et une consommation d'énergie réduite, ces métros pourront transporter jusqu'à 1 250 passagers, et seront dotés de climatisation, d'un système d'information en temps réel, de ports USB et d'équipements de cybersécurité.





