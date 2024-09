Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: fait évoluer son organisation en Europe information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Alstom a décidé de combiner sa région Allemagne, Autriche et Suisse (DACH) avec le groupe des pays nordiques (Danemark, Suède, Norvège, Finlande et Islande), à partir de janvier 2025.



Alstom a également décidé de nommer M. Tim Dawidowsky à la tête de cette nouvelle région. Il rejoindra Alstom le 1er octobre 2024 et sera basé à Berlin.



'Tim Dawidowsky possède une vaste expérience en matière de redressement d'entreprises et une connaissance approfondie des activités structurées par projet, ce qui nous aidera à accroître notre efficacité ', a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Directeur Général d'Alstom.





Valeurs associées ALSTOM 18,64 EUR Euronext Paris -1,56%