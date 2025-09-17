 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alstom fait des propositions pour accélérer le développement du réseau ferroviaire en Suède
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 09:20

Alstom SA ALSO.PA :

* ALSTOM FAIT 5 PROPOSITIONS POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU FERROVIAIRE SUÉDOIS

* L'ADMINISTRATION SUÉDOISE DES TRANSPORTS ESTIME QUE LE TRAFIC FERROVIAIRE AUGMENTERA DE 47% D'ICI 2045

Texte original [https://tinyurl.com/mwdnvpzy] Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

