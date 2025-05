Alstom: extension de la ligne 1 du métro de Kanpur, en Inde information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 16:24









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la mise en service commerciale de l'extension de la ligne 1 du métro de Kanpur, avec l'ajout de cinq stations souterraines.



Entièrement conçus et fabriqués en Inde, les métros sont équipés de la technologie CBTC (communication-based train control) pour garantir une mobilité urbaine sûre, fiable et durable.



Ce projet s'inscrit dans le partenariat entre Alstom et UPMRC, auquel le groupe a déjà contribué pour la majorité des projets de métro de l'État.



Au total, Alstom fournit 201 voitures de métro (67 rames de trois voitures) et une solution de signalisation avancée pour les métros d'Agra et de Kanpur. À ce jour, 40 rames sont en service à Kanpur, transportant jusqu'à 960 passagers chacune.







Valeurs associées ALSTOM 19,9350 EUR Euronext Paris -1,99%