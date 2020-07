Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom et Eversholt Rail investissent £1 million de plus dans le train à hydrogène Breeze Reuters • 22/07/2020 à 10:59









22 juillet (Reuters) - ALSTOM SA ALSO.PA : * EVERSHOLT RAIL ET ALSTOM INVESTISSENT 1 MILLION £ SUPPLÉMENTAIRES DANS LE PROGRAMME BREEZE Texte original: https://bit.ly/2D0yNKA Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

