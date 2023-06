Alstom et Air Products développent des solutions de transport sans émissions directes en Pologne

(AOF) - Alstom et le fournisseur mondial d'hydrogène Air Products signent un accord pour développer des solutions de transport sans émissions directes en Pologne. En vertu de cet accord, Air Products distribuera et stockera l'hydrogène et fournira l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène au sein de sa propre chaîne d'approvisionnement. Alstom fournira des trains alimentés par des piles à hydrogène. L'accord permettra de sensibiliser les opérateurs et les fournisseurs du secteur des transports en Pologne aux questions environnementales.

L'effort conjoint sur le sol polonais s'inscrit dans la continuité du partenariat d'Air Products avec Alstom conclu en 2022 avec la signature d'une lettre d'intention de décarboniser le transport ferroviaire en République tchèque par l'utilisation d'hydrogène à faible teneur en carbone.