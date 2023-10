Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: essais de pré-validation du futur TGV INOUI information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 13:57









(CercleFinance.com) - Alstom annonce une accélération de sa campagne d'essais de pré-validation du futur TGV INOUI (matériel de 5ème génération appelé TGV M), avec les premières circulations ce mois-ci d'un deuxième train sur le réseau ferré national français.



Ces essais, qui ont repris en juin dernier, dureront jusqu'en décembre 2023. Ils consistent à tester, et le cas échéant à ajuster, le fonctionnement du train, avec des circulations jusqu'à 320 km/h, et à valider tous les équipements de sécurité du train.



De janvier à juillet 2024 seront menés les essais d'admission, consistant à tester le fonctionnement dans différents contextes et configurations, puis à partir de l'automne 2024, plusieurs rames circuleront sur le réseau, dans le cadre d'essais de pré-exploitation.





