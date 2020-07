Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom espère le feu vert de Bruxelles au rachat de Bombardier dès la fin du mois, selon le PDG Reuters • 22/07/2020 à 10:55









ALSTOM ESPÈRE LE FEU VERT DE BRUXELLES AU RACHAT DE BOMBARDIER DÈS LA FIN DU MOIS PARIS (Reuters) - Alstom espère obtenir le feu vert de la Commission européenne pour le rachat de Bombardier dès la fin du mois, a déclaré mercredi le PDG du groupe français, Henri Poupart-Lafarge, devant la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. Il y a douze jours, l'exécutif bruxellois a repoussé au 31 juillet sa décision sur le projet de fusion afin d'examiner les concessions offertes par le groupe français. Parmi d'autres concessions, Alstom a proposé de céder son usine alsacienne de Reichshoffen qui produit les trains régionaux Coradia Polyvalent et emploie environ 800 personnes. Alstom veut un acheteur "solide" pour racheter le site alsacien, a encore indiqué Henri Poupart-Lafarge mercredi. (Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.