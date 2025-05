Alstom: équipe l'aéroport de Denver avec 19 navettes information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 16:52









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que l'aéroport international de Denver lui a commandé 19 voitures Innovia APM R supplémentaires, portant à 45 le nombre total de véhicules livrés.



Cette commande, d'un montant de plus de 69 millions de dollars (environ 60 millions d'euros), s'inscrit dans le cadre d'une levée d'options. Les voitures seront produites sur le site d'Alstom à West Mifflin, en Pennsylvanie.



Ces navettes automatisées visent à accompagner la croissance du trafic de l'aéroport, qui a atteint 82,3 millions de passagers en 2024 et pourrait franchir les 100 millions d'ici 2030.



Les voitures, conçues pour s'adapter aux pics de fréquentation, sont composées de matériaux recyclables et équipées d'un système d'alimentation réduisant la consommation d'énergie de plus de 30 %.



Alstom, opérateur du système depuis 1994, continuera d'assurer son exploitation et sa maintenance jusqu'à fin 2032.





