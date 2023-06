Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: entrée en service de 'lumière' sur la ligne T10 information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que le tramway dit 'lumière', issu de sa gamme Citadis, est entré en service commercial sur la nouvelle ligne de tram T10, qui relie désormais en 20 minutes La Croix de Berny (Antony) à la station du Jardin Parisien (Clamart), au sud de Paris.



Cette nouvelle ligne, de près de sept kilomètres et desservant 13 stations, accueillera près de 25.000 voyageurs par jour. Pour la ligne T10, Alstom fournit 13 rames de type Citadis X05, d'une longueur de 45 mètres et pouvant transporter jusqu'à 314 voyageurs.



Ces 13 rames ont été commandées en 2021, portant à 35 le nombre total de tramways commandés pour les lignes T9 et T10. La livraison des tramways pour la ligne T10 a démarré en août 2022 et s'est achevée en avril 2023, conformément au calendrier prévu.





