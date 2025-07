Alstom: enregistre une forte croissance en Espagne information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - Alstom Spain annonce que son CA pour l'exercice 2024/2025 clos au 31 mars 2025 s'est élevé à 809 millions d'euros, consolidant ainsi sa position de leader du secteur ferroviaire en Espagne.



Parmi ces ventes, 54 % proviennent de projets internationaux, notamment au Luxembourg, au Mexique, au Maroc, en République dominicaine, à Singapour, en Égypte et au Canada.



La société a enregistré de nouvelles commandes pour un montant total de 622 millions d'euros sur les marchés domestiques et internationaux, incluant des projets emblématiques tels que la fourniture de trains et la modernisation du système APM de l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ainsi que l'automatisation de la ligne 6 du métro de Madrid.



Le carnet de commandes combiné des entités espagnoles et portugaises atteint désormais 4,26 milliards d'euros.



Sur les cinq dernières années, Alstom a investi plus de 70 millions d'euros en Espagne et poursuit son engagement en faveur d'une mobilité durable, visant la neutralité carbone d'ici 2050. Enfin, Alstom Spain a obtenu en janvier 2025 le niveau ' Exemplaire ' de la certification ISO 26000, saluant son engagement en matière de responsabilité sociétale.







