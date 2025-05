Alstom : enfonce les 18,75E, surveiller 17,4E information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 14:17









(CercleFinance.com) - Alstom après de 'sell-off' du 14 mai (-17,5%), le titre enfonce son plancher des 18,75E: le retracement du support des 17,4E des 8 et 9 avril semble très probable, le plancher de clôture des 17,2E du 7 avril l'est tout autant.

Ne resterait ensuite que le plancher d'ouverture des 16,25E du 7 avril.





Valeurs associées ALSTOM 18,5750 EUR Euronext Paris -3,28%