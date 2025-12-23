Alstom, Elis, Sanofi, Technip Energies...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Abéo

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié hier les résultats définitifs de l'offre publique mixte initiée par Abéo sur les titres de Vogo non encore détenus par Abéo dont la période de réouverture s'est clôturée le 17 décembre 2025. A l'issue de cette période 275 266 actions Vogo ont été apportées à l'offre réouverte, représentant 4,49% du capital et 3,87% au moins des droits de vote de Vogo. Par conséquent, à l'issue du règlement-livraison de l'offre réouverte, prévu le 30 décembre 2025, ABEO détiendra 5 574 287 actions Vogo, représentant 90,84% du capital.

Alstom

Alstom a signé un contrat avec Hellenic Train, la principale compagnie ferroviaire privée en Grèce, pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques (RAE) Coradia Stream. Le contrat, d'une valeur de 393 millions d'euros, comprend les services de maintenance associés pendant une période de 10 ans. Onze trains sont destinés aux lignes de banlieue, tandis que les douze autres seront utilisés pour les trajets interurbains longue distance. La vitesse maximale des trains sera de 160 km/h.

Dans le cadre d'un investissement plus large de 173,9 millions d'euros en Irlande, Alstom a signé un contrat de 160 millions d'euros avec Iarnród Éireann (Irish Rail) pour la fourniture de 100 nouvelles voitures économes en énergie destinées à la région du Grand Dublin. Ces rames automotrices électriques (EMU) X'trapolis supplémentaires, composées de cinq voitures chacune, remplaceront intégralement la flotte d'origine en service depuis l'ouverture du réseau Dublin Area Rapid Transit (DART) en 1984.

Elis

Elis annonce l'acquisition de 100% d'Adrett Textilservice GmbH Wäscherei und Reinigung ("Adrett") en Allemagne. Adrett dispose d'une blanchisserie moderne située à Schuby, dans le nord de l'Allemagne, près de la frontière danoise. La société propose des services de location-entretien de linge plat et s'adresse à une clientèle en hôtellerie-restauration, un marché particulièrement dynamique en Allemagne. Le chiffre d'affaires de cette acquisition, estimé à environ 12 millions d'euros en 2025, sera consolidé dans le chiffre d'affaires d'Elis à compter du 1er janvier 2026.

Eurobio Scientific

Eurobio Scientific, groupe français dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce le remplacement d'un de ses commissaires aux comptes titulaires, Endrix LYO, par le cabinet RSM France qui a été choisi à l'issue d'un processus de sélection. Ce remplacement fait suite à la démission intervenue le 18 décembre 2025 d'Endrix LYO, motivée par l'entrée à son capital d'IK Partners, par ailleurs indirectement actionnaire d'Eurobio Scientific.

LCB

La société Les Constructeurs du Bois a remporté un appel d’offres stratégique au Luxembourg. LCB a annoncé la signature du compromis de vente du lot 10 du futur quartier Belval Sud, avec Agora, une société luxembourgeoise de développement détenues à parts égales par ArcelorMittal et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Le lote dispose d’une surface constructible de référence de 10 416m² répartis sur 10 bâtiments et constitue la dernière pièce du développement résidentiel du site de Belval. Le volume de vente de ce projet est de près de 50 millions d’euros.

Sanofi

Le Dupixent de Sanofi et Regeneron a été approuvé au Japon pour les enfants de 6 à 11 ans atteints d'asthme bronchique. Précisément, le ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection des personnes a accordé une autorisation de mise sur le marché et de fabrication pour le Dupixent (dupilumab) pour le traitement de l'asthme bronchique chez les enfants âgés de 6 à 11 ans atteints d'une maladie sévère ou réfractaire dont les symptômes ne sont pas contrôlés de manière adéquate par le traitement existant.

Sword Group

Sword Group a annoncé la finalisation de la cession de sa filiale Tipik à mci group, un spécialiste international du domaine de la communication évènementielle et institutionnelle. Avec cette opération, la société dédiée à la transformation technologique et digitale met fin à ses opérations liées à l’évènementiel. Sur le plan financier, cette cession aura un impact positif sur la rentabilité du groupe avec une légère amélioration des marges opérationnelles.

Technip Energies

Technip Energies a reçu une grande commande de Commonwealth LNG pour lancer les achats des équipements clés nécessaires à son usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) d'une capacité de 9,5 Mtpa située à Cameron Parish, en Louisiane, aux États-Unis. Cette commande s'inscrit dans le cadre du contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) précédemment signé avec Commonwealth LNG et marque une étape déterminante vers la décision finale d'investissement (FID) attendue au premier trimestre 2026.

Vantiva

Vantiva a annoncé l'élection de Katleen Vandeweyer, une administratrice indépendante, au poste de présidente du conseil, pour succéder à Brian Shearer. Katleen Vandeweyer dispose d'une solide expérience en gestion d'entreprise ainsi qu'une forte expertise dans le secteur des télécommunications.