Alstom: distingué pour un train adapté au climat nordique information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Alstom indique avoir reçu mardi le Prix 'Red Dot Award 2025' pour le design de sa nouvelle plateforme de trains à grande vitesse Avelia Stream Nordic X80, spécialement conçu pour fonctionner de manière fiable dans les climats scandinaves.



'Ce prix récompense le design du train, qui allie la fonctionnalité nordique à une technologie de pointe et à l'application de principes de développement durable rigoureux', explique Alstom, qui l'a reçu lors d'une cérémonie à Essen, en Allemagne.



Résistant à des températures allant de -40 à +35°C, ce train est équipé de systèmes économes en énergie, notamment le freinage par récupération, et est doté d'un profil aérodynamique à faible traînée. Il peut circuler dans des hauteurs de neige allant jusqu'à 80 cm.





