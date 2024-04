Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: dévoile la livrée du futur TGV INOUI information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - Alstom et SNCF Voyageurs ont présenté hier, dans les usines d'Alstom à Belfort, la livrée dufutur TGV INOUI (matériel de 5ème génération appelé TGV M) qui s'élancera au deuxième semestre 2025, sur l'axe Sud-Est.



Voulu comme 'sobre et intemporel', le design a été confié aux équipes d'AREP, agence française pluridisciplinaire et experte de la mobilité, et Nendo, agence de design japonaise.



La nouvelle livrée, aux formes rondes superposées toutes en gris et blanc, reflète l'identité de la marque TGV INOUI et est un rappel du concept ayant conduit aux aménagements intérieurs, proposés par les équipes d'Arep et Nendo.





