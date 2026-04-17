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Alstom : dévisse de -33% vers 15,3E
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 13:19

Alstom dévisse de -33% vers 15,3E, plombé par un double avertissement sur le chiffre d'affaire (retards de livraisons) et sur la marge d'exploitation ajustée autour de 6%, en baisse par rapport aux 6,4% de l'exercice précédent et nettement inférieure à la prévision d'environ 7%.
Le seuil des 15,3E est crucial car il coïncide avec des creux majeurs testés le 29 septembre 2022 et le 26 juin 2024 (niveaux plus revus depuis et seulement approché le 7/4/2025, à 15,85E).

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