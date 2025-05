Alstom : dévisse de -16%, sous les 19E information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - Alstom dévisse de -16%, sous les 19E et revient sur ses niveaux du 14 avril.

Si la correction -en forme de mini-krach- devait se poursuivre, le prochain support se dessine vers 17,35E (plancher du 9 avril) et ultimement 17,18E (plus bas annuel du 7 avril).





Valeurs associées ALSTOM 18,9750 EUR Euronext Paris -16,34%