Alstom développe son équipe sur le site de fabrication de trains à Plattsburgh
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 17:15
Le groupe réalise dans cette usine les trains de banlieue pour NJ Transit, l'un de ses plus gros clients en Amérique du Nord.
Le groupe cherche des personnes qualifiées et expérimentées dans les domaines de l'assemblage, de la grue, du soudage et de la peinture industrielle.
Alstom emploie plus de 86 000 personnes dans le monde, dont environ 350 à Plattsburgh.
L'usine de Plattsburgh joue un rôle actif dans la région des Adirondacks depuis 1995. C'est le lieu de construction de 4 000 voitures pour le métro de New York ; plus de 1 000 pour le BART de San Francisco ; et des centaines d'autres pour les systèmes de transport en commun de Chicago, du Maryland et du New Jersey.
' Nous sommes heureux d'entrer dans une phase de croissance aussi forte et de continuer à soutenir l'économie de la région des Adirondacks ', a déclaré Jeff Lambert, directeur général de l'usine Alstom de Plattsburgh.
Valeurs associées
|21,2500 EUR
|Euronext Paris
|-1,85%
A lire aussi
-
Kimberly-Clark rachète Kenvue pour plus de 40 milliards de dollars malgré la controverse sur le Tylenol
Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark a annoncé lundi l'acquisition pour plus de 40 milliards de dollars (34,30 milliards d'euros) du fabricant de pansements Kenvue, confronté à des poursuites judiciaires liées à son antalgique Tylenol (paracétamol) ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé divisées et sans grand entrain, dans une séance de transition avant des résultats d'entreprises attendus plus tard dans la semaine. La Bourse de Paris a terminé en timide baisse (-0,14%) tout comme Londres (-0,16%) quand Francfort ... Lire la suite
-
Eli Lilly progresse après avoir annoncé son intention de construire une usine néerlandaise d'une valeur de 3 milliards de dollars
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 3 novembre - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N sont en hausse de 2,7 % à 886,07 $ après ... Lire la suite
-
Les députés français ont poursuivi lundi l'examen du volet recettes du projet de loi de finances 2026 dans un climat d'incertitudes alors que de nombreux amendements restent à débattre, ce qui devrait mettre en péril le vote solennel initialement prévu mardi dans ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer