Alstom: développe ses solutions de traction verte

(CercleFinance.com) - Le Groupe affirme son ambition de développer et de fabriquer des solutions de traction verte pour les lignes non électrifiées.



Alstom a débloqué le soutien financier de l'IPCEI Hy2Tech de la Commission européenne pour poursuivre le développement des piles à combustible à hydrogène, du stockage de l'hydrogène, des batteries et des convertisseurs pour les applications de mobilité lourde.



' En tant que seul acteur ferroviaire à proposer l'ensemble des solutions de traction verte pour les lignes non électrifiées, avec du matériel roulant à batterie et à hydrogène en exploitation passagers, Alstom est idéalement placé pour offrir à ses clients les meilleures alternatives à la traction au diesel ' indique le groupe.



' L'équipe d'experts interne d'Alstom fournit non seulement des batteries, mais également des systèmes complets de stockage d'énergie pour véhicules ferroviaires ' a déclaré Heinz Flerlage cahef de produit batterie.





