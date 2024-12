Alstom: deux contrats de services pour 760 millions information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 07:23









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir reçu deux nouvelles commandes de deux clients européens, dont l'identité n'est pas divulguée par l'équipementier de transports, pour un montant total d'environ 760 millions d'euros, au cours de ce mois de décembre.



La première commande, d'une valeur approximative de 500 millions d'euros, comprend la fourniture de matériaux et de pièces détachées pour des flottes de matériels roulants au cours des 23 prochaines années.



La deuxième, d'une valeur d'environ 260 millions, concerne une prestation exhaustive de services de maintenance pour neuf ans sur une flotte de trains régionaux, comprenant la maintenance de premier niveau et la révision à mi-vie.





