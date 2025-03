Alstom: des panneaux solaires sur son site de Barcelone information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - Alstom a réalisé l'installation de plus de 3 500 panneaux solaires sur son site industriel de Barcelone. Cette installation d'énergie solaire photovoltaïque produira l'équivalent de 26,5 % la consommation d'énergie de l'usine.



Cette première phase qui vient d'être inaugurée a été réalisée sur les toits des ateliers, des immeubles de bureaux et du parking. Dans la deuxième phase, qui devrait s'achever avant la fin du mois de juin, des panneaux solaires supplémentaires seront installés dans une aire de stationnement secondaire.



Le projet, développé en collaboration avec Edison Next, prévoit l'installation de 3 596 panneaux photovoltaïques, avec une puissance installée de 2 041 kWc. Chaque année, ces panneaux produiront 2 776 MWh d'énergie propre et renouvelable.



'Grâce à cette installation, 694 tonnes d'émissions de CO2 seront évitées (soit l'équivalent des émissions produites par 162 voitures essence en un an)' indique le groupe.





