Alstom dépasse les 100 milliards d'euros de commandes, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 18:01

Alstom ALSO.PA a fait état mardi d'un carnet de commandes atteignant 100,3 milliards d'euros au 31 décembre 2025, tout en confirmant ses objectifs pour l'exercice en cours.

Le fabricant d'équipements ferroviaires a par ailleurs enregistré 9,58 milliards d'euros de commandes au troisième trimestre, contre 4,26 milliards d'euros un an plus tôt.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ALSTOM
26,270 EUR Euronext Paris -2,20%
