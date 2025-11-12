 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 249,25
+1,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom décroche un contrat de 1,6 md EUR avec l'opérateur ferroviaire polonais PKP Intercity
information fournie par Boursorama avec AFP 12/11/2025 à 16:55

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

La compagnie ferroviaire nationale polonaise PKP Intercity a commandé à Alstom 42 rames de trains interurbains qui seront fabriquées en Pologne, ainsi que 30 ans de maintenance, un contrat d'environ 1,6 milliard d'euros, a annoncé jeudi le groupe français.

Le contrat comprend également une option d'achat de 30 trains supplémentaires, selon un communiqué.

Alstom "a signé un accord historique avec PKP Intercity, l'opérateur ferroviaire national polonais de longue distance, pour la livraison de 42 rames électriques à deux niveaux (EMU) Coradia Max, ainsi que 30 ans de maintenance complète", précise le communiqué.

"Nous voulons que les premiers passagers puissent profiter de ces nouveaux trains dans environ trois ans et demi, a commenté Janusz Malinowski, PDG de PKP Intercity, cité dans le communiqué.

"Les citoyens en provenance des villes telles que Varsovie, Gdańsk, Łódź, Olsztyn, Wrocław, Cracovie, Białystok et Terespol pourront voyager à bord de ces trains", a-t-il précisé.

La production de ces Coradia Max, capables d'atteindre 200 km/h, aura lieu en Pologne, sur le site d'Alstom à Chorzów, "l'une des usines les plus grandes et les plus avancées de l'entreprise à l'échelle mondiale", souligne Alstom.

"Les bogies (les attelages des roues, NDLR), l'un des composants les plus importants pour la sécurité et les performances de tout train, seront produits sur le site d'Alstom à Nadarzyn, près de Varsovie", détaille le groupe.

"La Pologne est au cœur de la stratégie d'innovation mondiale d'Alstom", a déclaré Andrew DeLeone, président d'Alstom Europe.

Alstom, qui publiera jeudi les résultats semestriels de son exercice décalé, emploie en Pologne plus de 4.700 personnes.

Valeurs associées

ALSTOM
22,9200 EUR Euronext Paris +3,24%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo d'archive de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal qui pose à Paris le 4 septembre 2015 ( AFP / Joël SAGET )
    L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et bientôt transféré en Allemagne
    information fournie par AFP 12.11.2025 16:59 

    L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an en Algérie et au coeur d'une grave crise diplomatique entre Alger et Paris, a été gracié et va être transféré en Allemagne pour des soins médicaux. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune "a ... Lire la suite

  • L'indice vedette de la Bourse de Paris a atteint mercredi un nouveau sommet historique. ( AFP / Thomas SAMSON )
    Bourse de Paris: l'indice CAC 40 atteint un nouveau record absolu
    information fournie par AFP 12.11.2025 16:53 

    L'indice vedette de la Bourse de Paris a atteint mercredi un nouveau sommet historique, profitant de la fin imminente du blocage budgétaire aux Etats-Unis, qui doit être votée en soirée au Congrès américain. Le CAC 40 a dépassé son précédent sommet historique en ... Lire la suite

  • Mahmoud Abbas reçu par la présidente de l'Assemblée nationale française
    Mahmoud Abbas reçu par la présidente de l'Assemblée nationale française
    information fournie par AFP Video 12.11.2025 16:53 

    Le président palestinien Mahmoud Abbas est accueilli à l'Hôtel de Lassay à Paris par la Présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, au lendemain de la rencontre du chef de l'autorité palestinienne avec Emmanuel Macron.

  • Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux
    Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux
    information fournie par AFP Video 12.11.2025 16:52 

    Au milieu d'un cercle de quelque 300 personnes à Toulouse, le président Emmanuel Macron a dit vouloir "sonner le tocsin" sur le risque que font peser les réseaux sociaux sur la démocratie française, lors d'un débat au siège de la Dépêche du Midi.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank