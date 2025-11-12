information fournie par Boursorama avec AFP • 12/11/2025 à 16:55

Alstom décroche un contrat de 1,6 md EUR avec l'opérateur ferroviaire polonais PKP Intercity

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

La compagnie ferroviaire nationale polonaise PKP Intercity a commandé à Alstom 42 rames de trains interurbains qui seront fabriquées en Pologne, ainsi que 30 ans de maintenance, un contrat d'environ 1,6 milliard d'euros, a annoncé jeudi le groupe français.

Le contrat comprend également une option d'achat de 30 trains supplémentaires, selon un communiqué.

Alstom "a signé un accord historique avec PKP Intercity, l'opérateur ferroviaire national polonais de longue distance, pour la livraison de 42 rames électriques à deux niveaux (EMU) Coradia Max, ainsi que 30 ans de maintenance complète", précise le communiqué.

"Nous voulons que les premiers passagers puissent profiter de ces nouveaux trains dans environ trois ans et demi, a commenté Janusz Malinowski, PDG de PKP Intercity, cité dans le communiqué.

"Les citoyens en provenance des villes telles que Varsovie, Gdańsk, Łódź, Olsztyn, Wrocław, Cracovie, Białystok et Terespol pourront voyager à bord de ces trains", a-t-il précisé.

La production de ces Coradia Max, capables d'atteindre 200 km/h, aura lieu en Pologne, sur le site d'Alstom à Chorzów, "l'une des usines les plus grandes et les plus avancées de l'entreprise à l'échelle mondiale", souligne Alstom.

"Les bogies (les attelages des roues, NDLR), l'un des composants les plus importants pour la sécurité et les performances de tout train, seront produits sur le site d'Alstom à Nadarzyn, près de Varsovie", détaille le groupe.

"La Pologne est au cœur de la stratégie d'innovation mondiale d'Alstom", a déclaré Andrew DeLeone, président d'Alstom Europe.

Alstom, qui publiera jeudi les résultats semestriels de son exercice décalé, emploie en Pologne plus de 4.700 personnes.