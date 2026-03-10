 Aller au contenu principal
Alstom décroche la plus grande commande ferroviaire de l'histoire du Portugal
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 18:23

Alstom a remporté un contrat d'une valeur de 1,03 milliard d'euros auprès de Comboios de Portugal (CP) pour la fourniture de 153 trains Adessia Stream. Cet accord constitue la plus importante acquisition de trains de l'histoire du Portugal et s'inscrit dans le cadre du programme de CP visant à améliorer la fiabilité, l'accessibilité et la qualité du service pour les usagers du rail à travers le pays.

Le contrat initial, signé en octobre 2025, portait sur 117 trains Adessia Stream. Il a ensuite été étendu à 36 trains supplémentaires, permettant d'accélérer le calendrier de livraison. Les premières rames devraient entrer en service en 2029.

Un plan de livraison accéléré a été mis en place afin de répondre à la demande croissante des passagers et à la nécessité de moderniser le matériel roulant existant.

Pour soutenir ce projet, Alstom ouvrira un nouveau site de production à Matosinhos, près de Porto. L'usine, d'une superficie de plus de 20 000 m² et équipée de technologies modernes, sera construite en partenariat avec l'entreprise portugaise de travaux publics DST.

Le projet devrait créer près de 300 emplois au Portugal, notamment dans l'ingénierie et les métiers techniques. Quinze pourcent des postes seront réservés aux jeunes chômeurs, aux demandeurs d'emploi de longue durée et aux personnes en situation de handicap.

Valeurs associées

ALSTOM
24,800 EUR Euronext Paris +5,89%
