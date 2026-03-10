Alstom décroche la plus grande commande ferroviaire de l'histoire du Portugal
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 18:23
Le contrat initial, signé en octobre 2025, portait sur 117 trains Adessia Stream. Il a ensuite été étendu à 36 trains supplémentaires, permettant d'accélérer le calendrier de livraison. Les premières rames devraient entrer en service en 2029.
Un plan de livraison accéléré a été mis en place afin de répondre à la demande croissante des passagers et à la nécessité de moderniser le matériel roulant existant.
Pour soutenir ce projet, Alstom ouvrira un nouveau site de production à Matosinhos, près de Porto. L'usine, d'une superficie de plus de 20 000 m² et équipée de technologies modernes, sera construite en partenariat avec l'entreprise portugaise de travaux publics DST.
Le projet devrait créer près de 300 emplois au Portugal, notamment dans l'ingénierie et les métiers techniques. Quinze pourcent des postes seront réservés aux jeunes chômeurs, aux demandeurs d'emploi de longue durée et aux personnes en situation de handicap.
Valeurs associées
|24,800 EUR
|Euronext Paris
|+5,89%
A lire aussi
-
L'Agence internationale de l’énergie (AIE) a tenu une réunion extraordinaire mardi après-midi à Paris afin d'envisager un possible recours aux stocks stratégiques de pétrole pour endiguer la flambée des cours de l'or noir depuis le déclenchement de la guerre au ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en nette hausse mardi, profitant de la chute des prix de l'énergie après les déclarations de Donald Trump laissant entrevoir une possibilité de résolution rapide de la guerre au Moyen-Orient. L'indice vedette CAC 40 a gagné 1,79% mardi, ... Lire la suite
-
Nouvelle ingérence étrangère dans les municipales à quelques jours du scrutin: les candidats LFI à Marseille et Toulouse ont été la cible d'une campagne numérique de dénigrement, dont l'origine géographique n'a pas encore été déterminée par les autorités. Cette ... Lire la suite
-
Volatilité sans précédent sur les marchés du pétrole brut dans un contexte de tensions géopolitiques
Par Kerstin Hottner, responsable des matières premières chez Vontobel Le Brent enregistre la plus grande variation intrajournalière de son histoire Le marché du pétrole brut a connu des turbulences extraordinaires, les prix du Brent ayant grimpé à 119,50 USD le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer