Alstom débute la construction d'un nouveau bâtiment à Belfort
Ce bâtiment accueillera une quarantaine de personnes et offrira une surface supplémentaire de près de 4000 m2 au site de Belfort. Il permettra notamment d'accueillir les activités de préparation à la mise en service commercial des TGV Avelia Horizon.
La construction de cette nouvelle infrastructure est confiée à des acteurs issus du tissu économique local. Sa livraison et le démarrage de ses activités sont prévus à l'automne 2026, avec une montée en puissance progressive jusqu'au premier trimestre 2027.
Valeurs associées
|23,5800 EUR
|Euronext Paris
|+3,65%
