Alstom: début d'un nouveau tramway Citadis en Île-de-France information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 15:08









(CercleFinance.com) - Alstom fait part de la mise en service du Citadis nouvelle génération sur la ligne T1 du réseau Île-de-France Mobilités, qui relie Asnières-sur-Seine à la Gare de Noisy-le-Sec. Ce tramway, dénommé TW20, remplace progressivement les plus anciens du réseau.



37 rames Citadis, exploitées par la RATP et entièrement financées par Île-de-France Mobilités, sont progressivement mises en service, offrant une nouvelle expérience de voyage aux usagers de la ligne et permettant d'augmenter la capacité de 15%.



'Il se démarque notamment par un nouveau profil de bogie pivotant sous la cabine qui minimise l'espace entre les portes et les quais et améliore l'accessibilité à bord', précise l'équipementier de transports, dont huit des seize sites en France ont contribué au projet.





