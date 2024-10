Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - Alstom gagne 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris, aidé par des propos positifs d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre de l'équipementier de transports, tout en relevant son objectif de cours de 22 à 24 euros.



'Le groupe devrait, selon nous, réaliser un deuxième trimestre solide en termes de commandes', estime l'analyste, qui prévoit ainsi 7,1 milliards d'euros de commandes sur la période et pense qu'Alstom 'devrait être dans la fourchette haute de son FCF'.





Valeurs associées ALSTOM 19,41 EUR Euronext Paris -0,39%