Alstom: dans le peloton de tête du SBF120 en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Le titre affiche un gain de près de 89% depuis le 1er janvier 2024 et occupe la troisième place des plus fortes hausses du SBF120.



Oddo BHF a maintenu sa note de 'surperformance' sur le titre Alstom , avec un objectif de cours relevé de 24 à 26 euros.



Selon l'analyste, le groupe est un des rares dans son univers de valeurs à pouvoir écrire une histoire de 'selfhelp' dans les 2-3 prochaines années.



'Cette histoire de recovery ne nous semble pas intégrée dans le cours actuel, ce dernier se traitant sur un multiple VE/EBIT 12m forward de l'ordre de 9x contre plus de 13x avant le deal avec Bombardier', souligne le broker.



'Alstom a continué à construire un parcours de promesses et de réalisations avec des résultats solides au premier semestre, un FCF est supérieur au premier semestre et nettement supérieur aux prévisions et les prévisions sont confirmées pour l'année fiscale' avait indiqué UBS.



'La demande reste robuste, soutenue par des politiques de mobilité verte, et se montre résiliente face aux tensions géopolitiques ', a commenté Henri Poupart-Lafarge, directeur général d'Alstom.



Pour l'exercice fiscal 2024/25, Alstom attend une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5%, une marge d'exploitation ajustée à environ 6,5% et une génération de cash-flow libre dans une fourchette de 300 à 500 millions d'euros.





