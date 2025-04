Alstom: contrat prolongé pour l'AirTrain de l'aéroport JFK information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 09:20









(CercleFinance.com) - Alstom indique avoir signé une extension de contrat avec l'Autorité Portuaire de New York et du New Jersey (PANYNJ) pour fournir des services d'exploitation et de maintenance pour la navette aéroportuaire AirTrain de l'aéroport international JFK.



La prolongation du contrat pendant les sept prochaines années est évaluée à environ 518 millions de dollars et comprend une option pour trois années supplémentaires. Plus de 230 salariés d'Alstom seront dédiés à l'exploitation et à la maintenance de l'AirTrain.



'Avec près de 25 millions de passagers transportés l'an dernier, l'AirTrain de l'aéroport JFK joue un rôle capital dans la stratégie déployée par la PANYNJ pour réduire les embouteillages autour de l'aéroport', explique Alstom qui a conçu et construit l'AirTrain.





