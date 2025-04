Alstom: contrat pour 35 trains interrégionaux en Bulgarie information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Alstom , en tant que dirigeant du consortium BULEMU, indique avoi signé un contrat avec le gouvernement de Bulgarie pour la livraison de 35 trains interrégionaux électriques Coradia Stream, incluant 15 ans de maintenance.



La valeur totale de ce contrat s'élève à 720 millions d'euros (comprenant 452 millions pour la valeur des trains fabriqués et 268 millions pour celle des services de maintenance), dont 600 millions d'euros pour Alstom.



Ces 35 trains interrégionaux à unités multiples électriques (EMU) seront les premiers fournis par Alstom pour le transport de voyageurs en Bulgarie et les premiers trains interrégionaux électriques achetés dans le pays au cours des 20 dernières années.





