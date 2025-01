Alstom: contrat de révision au Canada information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Alstom indique avoir signé un nouvel accord avec Metrolinx pour la révision et la modernisation de 181 voitures de trains suburbains à deux niveaux du service GO Transit, le service de transport public de la région du Grand Golden Horseshoe, au Canada.



La révision à mi-vie et les mises à niveau des voitures à deux niveaux de la série VIII commenceront d'ici 2026 sur le site de Thunder Bay, en Ontario, et sécuriseront environ 250 emplois hautement qualifiés au moins jusqu'en 2030.



Cet accord-cadre est évalué à environ 500 millions de dollars canadiens (environ 340 millions d'euros), sous réserve des conditions définitives à l'accord. Le contrat devrait être signé et comptabilisé au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024-25.





