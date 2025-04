Alstom: contrat de modernisation de plus de 60ME avec S-Bahn information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 09:49









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que S-Bahn Hamburg lui a confié la modernisation technologique de 82 trains BR 490.



Le contrat, d'une valeur de plus de 60 millions d'euros, prévoit l'équipement des trains du système européen de contrôle des trains (ETCS) et de la technologie d'exploitation automatisée (ATO).



Quatre prototypes seront mis à niveau et réhomologués d'ici 2029, puis Alstom fournira l'équipement nécessaire pour le retrofit des 78 trains restants, en soutien à la Deutsche Bahn.



Selon Tim Dawidowsky, président de la région Europe centrale et du nord d'Alstom, le projet permettra ' d'augmenter le nombre de passagers tout en réduisant la consommation d'énergie '.







