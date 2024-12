Alstom: contrat de maintenance de 4 ans avec Metro de Panamá information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé avoir signé un nouveau contrat de maintenance de quatre ans avec Metro de Panamá.



Ce contrat comprend la maintenance préventive et corrective du matériel roulant, des systèmes de signalisation et de l'alimentation électrique de la ligne 1 du métro de Panama.



Cette ligne, qui s'étend sur 16 km, transporte entre 240 000 et 280 000 voyageurs chaque jour et fonctionne avec succès depuis avril 2014.





