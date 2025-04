Alstom: contrat de maintenance de 15 ans en Catalogne information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 10:09









(CercleFinance.com) - La société Alstom annonce qu'elle assurera pendant 15 ans la maintenance des trains Coradia Stream de FGC dans un nouveau dépôt situé sur le site de son usine de Santa Perpètua de Mogoda, aux abords de Barcelone.



La construction de ce dépôt a été lancée en présence de responsables de FGC et d'Alstom, dont Gian Luca Erbacci, président Europe, et Leopoldo Maestu, directeur général pour l'Espagne et le Portugal.



Les dix trains concernés entreront en service entre Barcelone et l'aéroport Josep Tarradellas Barcelone-El Prat entre fin 2026 et début 2027.



' Ce projet témoigne de notre engagement envers la Catalogne ', a déclaré Leopoldo Maestu, président-directeur général d'Alstom Espagne et Portugal.





