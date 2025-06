Alstom: contrat de maintenance avec le métro de Séville information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé mercredi avoir remporté auprès du métro de Séville un contrat portant sur la maintenance et la modernisation des systèmes de signalisation de ce dernier.



L'accord, dont les termes financiers et la durée n'ont pas été dévoilés, doit non seulement concerner les équipements au bord des voies (signaux, circuits de voie, moteurs d'aiguillage et locaux techniques) mais aussi le matériel embarqué à bord des rames.



Il englobe également le renouvellement des enclenchements, la mise à niveau du matériel et des outils pour les balises fixes, les pièces de rechange ainsi que le stock de réparation nécessaires, précise le groupe français.



Le contrat prévoit en outre le renouvellement de l'interface homme-machine, ainsi que des formations périodiques pour le personnel.



Composé d'une seule ligne, le métro de Séville est emprunté chaque année par quelque 230.000 passagers.



Dans un communiqué, Alstom rappelle qu'il en est le partenaire depuis son inauguration, en 2009.





