Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: contrat de 72,7 M$ avec l'aéroport Dallas Fort Worth information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 16:49









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé un contrat avec l'aéroport international de Dallas Fort Worth (l'un des plus fréquentés au monde avec 73 millions de passagers en 2022 ) pour la réalisation d'un programme de modernisation et de remplacement du système de transport automatisé de personnes (APM),Skylink.



Le contrat est évalué à un peu plus de 72,7millions de dollars américains.



Les travaux d'Alstom comprennent la remise en état, la modernisation ou le remplacement des composants des voitures et des voies de circulation, permettant d'allonger la durée de vie du système et de garantir un fonctionnement fiable et sûr.



'Le Skylink APM est essentiel au transport des passagers et des employés qui permettent le fonctionnement de l'aéroport. Nous sommes reconnaissants pour ce partenariat à long terme avec DFW, démontrant la valeur que notre équipe de services continue d'apporter à nos clients aéroportuaires', a commenté Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.21%