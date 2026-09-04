Alstom: contrat de 3 milliards d'euros au Canada pour une nouvelle flotte de trains longue distance

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le constructeur ferroviaire français Alstom a remporté un contrat d'"environ 3 milliards d'euros" au Canada pour "concevoir, développer et fabriquer" une nouvelle flotte de trains longue distance, qui remplacera les voitures de Via Rail Canada, "en service depuis plus de 77 ans", a-t-il annoncé jeudi.

La valeur totale du contrat passé par Alstom avec cette entreprise publique de transport de passagers canadienne qui dessert huit provinces (de la Nouvelle Ecosse à la Colombie-Britannique) "s'élève à 4,7 milliards de dollars canadiens (environ 3 milliards d'euros)", a précisé Alstom dans un communiqué.

L'accord prévoit "la livraison de 313 voitures de passagers Adessia, d'une valeur d'environ 4 milliards de dollars canadiens", et "un contrat de soutien technique et d'approvisionnement en pièces de rechange d'une durée de 15 ans, évalué à près de 700 millions de dollars canadiens", selon le communiqué.

La nouvelle flotte doit desservir huit grands corridors ferroviaires autour de Montréal, Halifax, Gaspé, Jonquière, Senneterre, Toronto, Vancouver, Churchill, Prince Rupert, Jasper, Sudbury et White River.

Les nouvelles voitures à un ou deux niveaux sont "conçues pour répondre aux conditions climatiques extrêmes du Canada", à des vitesses comprises "entre 120 et 200 km/heure" sur des réseaux électrifiés ou non électrifiés, a détaillé Alstom.

Pour répondre à "l'expérience canadienne du train", elles comprennent neuf configurations différentes, notamment voitures-coachs, voitures-lits, voitures accessibles aux personnes à mobilité réduite, voitures avec dôme, voitures-restaurants, et voitures à bagages.

"Le remplacement de voitures en service depuis plus de 77 ans par une flotte moderne établira de nouvelles normes en matière de confort des voyageurs, d'accessibilité universelle, de connectivité, de connectivité numérique et de durabilité", souligne le groupe français, devenu l'un des premiers constructeurs ferroviaires du monde depuis son rachat de la société canadienne Bombardier en 2021.

Le contrat devrait permettre de "créer ou maintenir 670 emplois directs chez Alstom au Canada et plus d'une centaine d'emplois indirects dans la chaîne d'approvisionnement et les communautés locales".

Misant sur l’ingénierie issue de Bombardier, les rames seront notamment conçues à Saint-Bruno de Montarville, et assemblées à Thunder Bay et La Pocatière, a souligné le ministre des Transports canadien, Steven MacKinnon, cité dans le communiqué.