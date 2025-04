Alstom: contrat de 10 rames et 125ME avec la région Auvergne information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 18:14









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la fourniture de dix rames Omneo Regio2N supplémentaires à la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour environ 125 millions d'euros.



Cette commande, passée par SNCF Voyageurs, s'inscrit dans le cadre du contrat signé en 2010 et du Programme Pluriannuel d'Investissements de la Région.



Les livraisons sont prévues entre juin et octobre 2027.



Conçus à Crespin, ces trains allient confort, accessibilité et performance énergétique, avec une réduction de masse de 15 % et un taux de recyclabilité de 95 %.





