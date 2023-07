Alstom: contrat-cadre avec Akiem pour 100 locomotives information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 09:00

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé avec la société de location Akiem, un contrat-cadre pour un montant total de 500 millions d'euros et portant sur 100 locomotives Traxx Universal multi-systèmes (MS3), dont une tranche ferme de 65 locomotives.



Toutes les locomotives seront équipées du système de signalisation de pointe ATLAS, la solution embarquée d'Alstom pour le système européen de contrôle des trains (ETCS), et qui offre la plus large couverture de pays et de lignes.



Ces locomotives seront utilisées dans 12 pays européens et 55 d'entre elles seront exploitées depuis la France vers l'Europe. Leur assemblage devrait avoir lieu sur le site de Kassel, en Allemagne, et leurs livraisons sont prévues entre 2025 et 2028.