Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: contrat avec Railpool pour 50 locomotives information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 09:17









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé avec Railpool, société européenne de location de matériel roulant ferroviaire, un contrat portant sur la livraison de 50 locomotives Traxx Universal multi-systèmes, pour une valeur qui pourrait atteindre jusqu'à 260 millions d'euros.



Ces locomotives pourront être utilisées pour le transport de marchandises comme de passagers, et circuler dans huit pays européens, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et la Pologne.



La conception et l'ingénierie seront réalisées sur le site d'Alstom de Mannheim, tandis que l'assemblage aura lieu à Kassel, en Allemagne. Le projet impliquera aussi ses sites de Wroclaw (Pologne), Siegen (Allemagne) et Zurich (Suisse).





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +1.24%