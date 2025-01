Alstom: contrat au Canada pour la révision de voitures de trains suburbains

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le constructeur ferroviaire français Alstom va réviser et moderniser 181 voitures de train suburbains de GO Transit, le service de transport public d'une région en Ontario, au Canada, selon un accord signé avec l'autorité organisatrice des transports Metrolinx.

Le montant du contrat est d'environ 500 millions de dollars canadiens, soit 340 millions d'euros, selon un communiqué publié mercredi. La région où roulent ces voitures est la Golden Horseshoe, ou Fer à cheval doré, plus importante région métropolitaine du Canada, dans le sud de l'Ontario.

Cette révision et ces mises à niveau des voitures, "construites à l’origine entre 2008 et 2015, commenceront d’ici 2026 sur le site Alstom de Thunder Bay, en Ontario", indique Alstom. Une opération qui "sécuriser(a) environ 250 emplois hautement qualifiés au moins jusqu’en 2030".

Toutes les voitures ont été construites sur le site Alstom de Thunder Bay au cours des 50 dernières années, rappelle le constructeur.

Selon un contrat précédent, signé en 2021, Alstom est déjà le fournisseur choisi par Metrolinx pour remettre à neuf 94 voitures à deux niveaux de la série VII. Le groupe assure également l’entretien du parc de voitures et de locomotives de GO Transit depuis plus de 25 ans.

Alstom exploite le réseau ferroviaire suburbain de GO Transit depuis plus d’une décennie, notamment en fournissant les équipes de bord et en assurant le service à la clientèle sur plus de 500 kilomètres de voies, répartis sur sept lignes, précise-t-il.