Alstom confirme des discussions avec Bombardier dans le ferroviaire

(Actualisé avec déclarations d'une source gouvernementale, § 8-10) PARIS, 17 février (Reuters) - Alstom ALSO.PA a confirmé lundi la tenue de discussions sur une potentielle acquisition des activités ferroviaires du canadien Bombardier BBDb.TO . Le groupe français a précisé qu'aucun accord définitif n'avait été conclu sur cette opération, estimée à sept milliards de dollars (environ 6,5 milliards d'euros). "Les discussions sont en cours. Aucune décision finale n'a été prise", déclare le groupe français dans un communiqué. Alstom ajoute qu'il "informera le public de tout développement significatif sur ce sujet". Dans le sillage de cette annonce, le titre Alstom s'adjugeait 1,7% en début de matinée à la Bourse de Paris. Une source au fait des discussions a déclaré dimanche à Reuters qu'Alstom était sur le point de conclure un accord pour l'acquisition de Bombardier Transport. Cette opération permettrait au groupe français de mieux faire face à la concurrence du géant chinois CRRC 601766.SS , après le rapprochement avorté avec l'allemand Siemens SIEGn.DE , bloqué l'an dernier par la Commission européenne. Une source proche du gouvernement français a déclaré la semaine dernière à Reuters que les autorités françaises s'attendaient à ce qu'une éventuelle reprise du ferroviaire de Bombardier soulève moins de problèmes de concurrence que la fusion qui avait été envisagée avec Siemens. A Paris, la perspective de cette acquisition est jugée comme "une très bonne chose", selon cette source. Même si "ce n'est pas suffisant pour la vision stratégique d'Alstom dans le futur (...) c'est une très bonne chose face à la consolidation chinoise", a précisé cette source. Bombardier, qui affiche une dette de neuf milliards de dollars, a cédé la semaine dernière le reste de sa participation dans Airbus Canada à la maison mère Airbus AIR.PA et au gouvernement de la province canadienne du Québec. (Bertrand Boucey, Sudip Kar-Gupta, Michel Rose et Myriam Rivet)

