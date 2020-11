Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom confiant pour le second semestre après un T1 affecté par l'épidémie Reuters • 10/11/2020 à 18:57









PARIS (Reuters) - Alstom s'est déclaré mardi confiant pour le second semestre, son activité s'étant redressée au deuxième trimestre de son exercice décalé 2019-20 après avoir été affectée au trimestre précédent par l'impact de la pandémie de coronavirus. "Nous sommes confiants que les divers plans de relance et la demande croissante de solutions de mobilité propre conduiront à une reprise solide du marché, qui se traduit dans la dynamique commerciale du second semestre", a déclaré dans un communiqué Henri Poupart-Lafarge, PDG du groupe spécialisé dans le matériel ferroviaire, précisant que la production était revenue "à un niveau normal" au deuxième trimestre. Le groupe français, qui s'apprête à finaliser au premier trimestre 2021 le rachat pour quelque 5,3 milliards d'euros des activités transport du canadien Bombardier, a réalisé un chiffres d'affaires de 3,5 milliards sur les six mois à fin septembre, en recul de 13% en données organiques en raison du plein impact du premier confinement au premier trimestre (avril-juin). Le groupe, qui a reçu 2,65 milliards de commandes (-42% en organique), a dégagé un résultat d'exploitation ajusté de 263 millions (-18%), soit une marge ajustée de 7,5% (-0,2 point). A condition que la deuxième vague de l'épidémie n'affecte pas significativement sa production, le groupe table pour son exercice annuel 2020-21 sur un chiffre d'affaires compris entre 7,6 et 7,9 milliards d'euros, une marge d'exploitation ajustée de 7,7% à 8,0% et une génération de cash-flow libre neutre ou positive (-253 millions au S1). (Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Philippe Lefief)

