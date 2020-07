Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom confiant avant la décision de la CE sur son offre pour le rail de Bombardier-PDG Reuters • 31/07/2020 à 08:04









PARIS, 31 juillet (Reuters) - Le PDG d'Alstom ALSO.PA , Henri Poupart-Lafarge, a affiché vendredi sa confiance avant la décision des autorités européennes de la concurrence sur l'offre du groupe français sur la division ferroviaire du canadien Bombardier BBDb.TO , attendue dans la journée. "Nous attendons avec confiance la décision de la Commission européenne (CE), qui doit intervenir dans la journée", a-t-il déclaré sur France inter. Des sources proches du dossier interrogées par Reuters avaient fait savoir lundi que la CE s'apprêtait à approuver cette opération, qui devrait permettre au groupe français de devenir le numéro deux mondial de son secteur derrière le chinois CRRC 601766.SS . (Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

