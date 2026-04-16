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Alstom-Commandes "record" en 2025/26, vise environ 5% de croissance organique en 2026/27
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 18:20

Alstom ALSO.PA a fait état jeudi de résultats préliminaires conformes à ses prévisions pour 2025/26, marqués par des prises de commandes "record" de 27,6 milliards d’euros, dont 7,6 milliards enregistrés au quatrième trimestre de son exercice.

Le fabricant du TGV a déclaré dans un communiqué prévoir pour 2026/27 une croissance organique du chiffre d’affaires d’environ 5%, une marge d’exploitation ajustée à environ 6,5% et un cash-flow libre positif.

Le carnet de commandes dépasse désormais 100 milliards d’euros, selon le communiqué.

Le chiffre d’affaires de l'exercice écoulé a atteint 19,2 milliards d’euros, en hausse organique de 7%, pour une marge d’exploitation ajustée d’environ 6%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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