Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: collaboration avec l'opérateur ferroviaire TiB information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé, via sa Station Innovation de Stockholm, un protocole d'accord avec Tåg i Bergslagen (TiB), opérateur ferroviaire de la région de Bergslagen, en Suède.



Cet accord marque le début d'une collaboration unique de deux ans dédiée à l'exploration et au développement de nouvelles technologies pour transformer l'industrie ferroviaire.



'En combinant nos capacités d'innovation avec l'expertise de Tåg i Bergslagen, nous pouvons développer en collaboration des solutions ferroviaires pour l'avenir et contribuer à un trafic ferroviaire encore plus durable et efficace', estime Maria Signal Martebo, directrice générale d'Alstom en Suède.



'Nous pouvons développer en collaboration des solutions ferroviaires pour l'avenir et contribuer à un chemin de fer encore plus durable et un trafic plus efficace', ajoute-t-elle.



Dans le cadre de cet accord, l'Innovation Station d'Alstom et TiB se sont engagés à collaborer au développement de solutions dans la détection et répulsion de la faune, dans la collecte de données et leur analyse via l'IA, ou encore le développement de nouvelles technologies pour le système d'information des passagers.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +1.61%