Alstom: célèbre 40 ans d'activité des amortisseurs Dispen

(CercleFinance.com) - Le site Alstom du Creusot a célébré quatre décennies d'innovation de son département Dispen, qui conçoit et fabrique les amortisseurs du groupe.



'Les amortisseurs jouent un rôle clé dans le confort passagers et la sécurité des trains. L'innovation de l'amortisseur Dispen réside dans la parfaite maîtrise du flux d'huile à travers le piston, grâce à une technologie performante permettant un contrôle précis de l'effort, développée pour un confort optimisé et une circulation du train en toute sécurité' indique le groupe.



La gamme d'amortisseurs Dispen d'Alstom comprend des amortisseurs linéaires, à friction et bi-modes adaptés à tous les types de matériel roulant, allant des locomotives aux trains à grande vitesse, en passant par les tramways, les métros, ainsi que les trains périurbains et régionaux.



' Le département Dispen est un pionnier de l'industrie ferroviaire ambitieux et un acteur majeur de la mobilité durable pour l'ensemble des projets de matériel roulant d'Alstom dans le monde ', a déclaré Nicolas Combe, Directeur Général du site Alstom du Creusot.





